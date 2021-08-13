Mercedes’ten ağustos indirimi!

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan otomobillerde 355.000 TL krediye ağustos ayına özel, 12 ay, % 0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Ağustos ayında 355.000 TL, 12 ay, % 1,50 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

E-Serisi Sedan otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ağustos ayına özel, 500.000 TL’ye, 12 ay, % 1,50 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz A-Serisi Sedan için ise bu aya özel 280.000 TL, 12 ay, % 1,50 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Ticaride de indirim

Mercedes-Benz CLA’da ise 305.000 TL için, 12 ay vadeli, %1,50 faizli kredi imkanı sunuluyor. Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Ağustos ayına özel 36 aya kadar % 1,71 faiz fırsatına sahip olacak.

Ticari Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve % 0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.