Mercedes'ten 2. elde atak geldi

"Sertifikalı İkinci El Hafif Ticari Araç” programındaki araçlar, teknik açıdan uygun olan ve Mercedes -Benz Otomotiv tarafından seçilen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan oluşacak. Programdaki bu araçların tümü 24 aya varan garanti, 12 aya varan MobiloVan yol yardımı, finansman olanakları, test sürüşü, alt takas imkanı, 10 güne kadar araç değişim opsiyonu, ilk 6 ay bakım ihtiyacı duyulmaması gibi ek çözümlerle müşterilere sunulacak.

Takas da yapılacak

“Birinci Sınıf, İkinci El Araç” kapsamındaki ikinci el araçlar, “Sertifikalı İkinci El Hafif Ticari Araç” programındaki araçlar ile birçok ortak avantaja sahipolacak. Her iki kategorideki araçlar cazip ve esnek finansman olanaklarının yanında alt takas imkanına sahip. Bu ortak özelliklerin yanı sıra tüm bu araçların muayeneleri satış tarihinden minimum 3 ay önce gerçekleştirilmiş olarak satışa sunuluyor. Ayrıca tüketiciler dilerse test sürüşü de gerçekleştirebiliyor.