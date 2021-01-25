Mercedes kamyonları güçlendiriyor!

Mercedes-Benz Türk, 2021 yılı için Actros, Arocs ve Atego’dan oluşan çekici, inşaat ve kargo-dağıtım gruplarında yeni modellerinin üretimine ve satışına başlayacak. Pazar koşulları ve müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda model ailesinde yenilikler gerçekleştiren marka yeni nesil kamyonları ile güvenlik, konfor gibi konularda yeniliklere imza atacak.

İnşaat kamyon grubundaki Arocs 8x4 Damper Serisi araçların motor güçlerinde revizyon yapıldı. Dört akslı çift çeker damper üst yapısına uygun Arocs kamyonların motor güçleri, 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 30 PS arttırılarak daha da güçlendirildi. Bu segmentte Mercedes-Benz Türk, Arocs 4145 K, 4148 K ve 4851 K modellerini müşterilerin beğenisine sunulacak. Hazır beton sektöründe faaliyet gösteren müşterilerin beklentilerinin hem teknik hem de ekonomik açıdan karşılanması amacıyla araç portföyüne, 8x4 Mikser segmentindeki yeni Arocs 3740 katılıyor.



Yeni versiyonlar devrede



Actros’un nakliye araçları, hem ürün kapsamı hem de konumlandırması farklı müşteri segmentlerinin ihtiyaçları gözetilerek yenilendi. 8x2 dağıtım segmentindeki 3242 L Plus paketi ile sürücü konforuna yönelik Premium bir araç da 2021 kapsamında müşterilerin beğenisine sunuldu. Seriye 2021 itibarıyla eklenen yeni Actros 1851 Plus paketi ile yüksek donanım beklentisine sahip müşterilere hitap eden bir araç daha sunulmaya başlanıyor. Atego’nun ise mevcut paketlerindeki değişikliklerin yanı sıra, şehir içi dağıtımda farklı üstyapılarla kullanılabilecek 3620 mm aks mesafeli yeni Atego 1018 standart paketi, portföye eklendi. Yeni Atego 1018, farklı aks mesafesi, geniş opsiyonel donanım seçenekleri, kapalı, açık kasa, frigo ve akaryakıt tankeri gibi üstyapı uygulamaları ile farklı ihtiyaç ve beklentilere hitap etmeyi hedefliyor.