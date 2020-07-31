Mercedes’in yeni ticari modeli yolda

Küçük, orta ve büyük hacimli hafif ticari araç segmentlerine yönelik ürünler sunan Mercedes -Benz Hafif Ticari Araçlar yeni bir ürün için hazırlanıyor. Marka, küçük hacimli hafif ticari araç platformu üzerine inşa ettiği yeni modeli T-Serisi ile hem bireysel hem de ticari amaçlı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm sunmayı hedefliyor.. 2022 yılının ilk yarısından itibaren sunulacak söz konusu yeni modelin adı ise “T-Serisi” olacak.

Bireysel ticari kullanım

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Marcus Breitschwerdt yapmış olduğu değerlendirmede; “ T-Serisi ile bireysel ve ticari kullanıma yönelik kullanıcıların Mercedes-Benz dünyasına girmesini sağlayan bir araç sunacağız. Bu müşteriler, kompakt araçları beğeniyor ve yeni T-Serisi bu nitelikleri karşılayan özelliklere sahip olacak”dedi.Baştan aşağı yeni bir tasarım olan yeni T-Serisi markanın karakteristik özelliklerine sahip olacak. Araç i hem bireysel hem de ticari kullanıcıları hedefliyor.