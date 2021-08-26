Mercedes’in ticarisi “Citan”ın örtüsü açıldı!

Yeni Mercedes-Benz Citan’da geniş iç hacim ve yüksek yük kapasitesi ile bir araya gelen kompakt dış boyutlar, özellikle şehir içi teslimat ve hizmet sunma operasyonlarında çok çeşitli uygulamaları mümkün kılmayı hedefliyor. . Ürün hem Panelvan hem de Tourer yani “kombi” tiplerinde sunulacak. or. Aracın sağında ve solunda geniş aralıkta açılan sürgülü kapılar ile alçak yükleme eşiği birleştiğinde Citan ve eCitan’ın içine erişim rahatlıkla gerçekleşirken yüklerin araca kolayca yüklenebilmesi de sağlanıyor. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Marcus Breitschwerdt: “Sprinter ve Vito ile büyük ve orta boyutlu hafif ticari araç segmentinde varlığımızı başarıyla sürdürüyoruz. Küçük boyutlu hafif ticari araç segmentindeki Yeni Citan, portföyümüzü tamamlayan parça olacak. Araç, profesyoneller tarafından, profesyoneller için tamamen yeniden geliştirildi. Citan, benzersiz tasarımından sürüş özelliklerine, güvenliğine ve bağlantı sistemlerine kadar her yönüyle Mercedes-Benz DNA’sını taşıyor. Citan aynı zamanda, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın ticari müşterileri için, içten yanmalı motorlar ile geliştirilen son yeni araç projesi. Gelecekteki tüm yeni gelişmeler, yalnızca elektrikli motorlar ile sunulacak. Bu nedenle, Yeni eCitan, bu tutarlı elektriğe geçiş yolculuğunda mantıklı bir adım olacaktır.”

Farklı kullanım olanağı



Citan’da kompakt dış boyutlar (Uzunluk: 4498 mm) geniş hacimle bir araya getirildi. Farklı versiyonları ve pratik donanım detayları sayesinde çok sayıda farklı kullanım olanağı ve kolay yükleme imkânı sunuluyor. Citan, Panelvan ve Tourer olarak iki farklı tipte piyasaya sürülüyor. Daha sonra uzun dingil mesafesine sahip başka varyantlarının yanı sıra Mixto versiyonun da müşterilere sunulması planlanıyor. Citan, kısa dingil mesafeli varyantında (2716 mm) dahi önceki modele kıyasla çok daha geniş bir hacim sunuyor. Örneğin, Panelvan versiyonunun bagaj bölümünün uzunluğu esnek bölme duvarıyla birlikte 3,05 metreye ulaştı. Sürgülü kapılar, özellikle dar park yerlerinde pratik bir özellik olarak dikkat çekiyor. Yeni Citan’da sürgülü kapı sayısı ikiye kadar çıkartılabiliyor.



Modern ve ekonomik motorlar



Yeni Citan’ın motor yelpazesi, üç dizel ve iki benzinli modelden oluşuyor. Düşük devir aralığında bile ulaşılan sürülebilirlik ve ekonomik tüketim değerleri, bu motorların ortak güçlü yönleri. Panelvan modellerde yer alan dizel motorun 85 kW’lık versiyonu, aşırı güç/aşırı tork fonksiyonu ile örneğin sollama sırasında daha da yüksek bir ivme sunuyor. Kısa bir süre için 89 kW’lık güç ve 295 Nm’lik tork elde edilebiliyor.



Güç üniteleri, Euro 6d emisyon normlarına uygun. Tüm motorlar, ECO start/stop fonksiyonuna sahip. 6 ileri manuel şanzımanın yanı sıra, en güçlü dizel ve benzinli modeller için 7 kademeli çift kavramalı şanzıman seçeneği de mevcut.



eCitan, 285 km menzil sunacak



eCitan, 2022’nin ikinci yarısında piyasaya sürülüyor. Citan’ın bu tamamen elektrikli modeli, eVito ve eSprinter’den oluşan elektrikli ticari araç portföyünü genişletiyor. Aracın menzilinin WLTP’ye göre yaklaşık 285 kilometre olması planlanıyor. Böylece, aracı genellikle şehir içi kurye ve teslimat hizmetlerinde kullanan ticari kullanıcıların ihtiyaçları karşılanabiliyor. Bataryanın hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 40 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşması hedefleniyor. Müşterilerin, bagaj bölmesinin boyutları, yük kapasitesi ve donanımların bulunabilirliği konularında geleneksel motorlara sahip araçlara kıyasla herhangi bir ödün vermesinin gerekmemesi de önemli bir avantaj sunuyor. eCitan’da bir römork bağlantısı da bulunuyor.