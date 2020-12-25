Mercedes'in lüksü 3.7 milyon TL oldu!

Alman markanın en lüks otomobilleri arasında yer alan S serisi yenilendi. Liste fiyatı 981.6 bin TL olan otomobil vergiler eklenince 3.7 milyon TL’ye çıkıyor.

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi, Aralık 2020 itibarıyla ilk olarak S 400 d 4MATIC L versiyonuyla Türkiye’desatışa sunuldu. Yeni S-Serisi’nde 3.0 litrelik turbo beslemeli 6 silindirli dizel motor 330 BG maksimum güç üretirken 700 Nm’lik maksimum tork sunuyor. Standart donanımdaki 9G-TRONIC otomatik şanzımanın da katkısıyla 6,7 ile 8,0 lt/100 km arasında değişen karma yakıt tüketimi sunabilen aracın maksimum hızı elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Mercedes-Benz yaklaşık 70 yıl önce 220 ile model serisinin temelini attı. Pazara sürüldüğü 1951 yılından bu yana tüm dünyada 4 milyon adedin üzerinde S-Serisi Sedan satıldı.

Yenilikleri çok



Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Markamızın Amiral Gemisi, ileri seviyede mühendislik, işçilik ve teknolojik yeniliklerle her zaman otomotiv tarihinde zirveyi temsil etti. Yeni S-Serisi ile müşterilerimize daha önce sunulmamış yenilik, güvenlik, konfor ve kalite sunuyoruz. İster sürücü olun ister arka sıradaki yolcu, yüksek teknolojileri ve yenilikçi konfor özellikleriyle Yeni S-Serisi, size birinci sınıf bir sürüş deneyimi sağlamayı hedefliyor.” dedi. Yeni ön konsol; yeni mimarisi, modern tasarımı ve ergonomik yapısıyla öne çıkıyor.



Gövde yükselebiliyor



Birçok konuda daha akıllı hale gelen araç, sürüş deneyimini yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor.. MBUX’in (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) sunmuş olduğu dijital yenilikler dışında, daha kısa dönüş turu sağlayan arka aks yönlendirme sistemi ve arka yolcu hava yastıkları gibi güvenlik yenilikleri dahil, sürüş keyfini artıran ve aynı zamanda daha da güvenli hale getiren yenilikler de bulunuyor. Yeni bir özellik olarak PRE-SAFE® Impulse yan güvenlik sistemi, olası bir yandan çarpma (her iki yandan da) öncesinde E-ACTIVE BODY CONTROL, süspansiyon sistemi üzerinden aracın gövdesini yükseltiyor (İlerleyen dönemde Türkiye’de sunulacak).