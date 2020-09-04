Mercedes’in en lüksü değişiyor

Yeni S Serisi'nin Türkiye'ye 2021 başında gelmesi planlanıyor. İlk etapta farklı güç seviyelerine sahip sıralı altı silindirli benzinli ve dizel motorlarla yollara çıkacak olan yeni S-Serisi’nde, Entegre Marş Jeneratörü’ne (ISG) ve 48 Volt beslemeye sahip bir V8 motor ve yaklaşık 100 km tamamen elektrikli sürüş menziline sahip bir şarj edilebilir hibrit versiyonun tanıtımıyla ürün gamını tamamlanacak. Otomobilde yeni bir özellik olarak PRE-Safe Impulse yan güvenlik sistemi, olası bir yandan çarpma (her iki yandan da) öncesinde E-Active Body Control, süspansiyon sistemi üzerinden aracın gövdesini yükseltiyor. Markanın Amiral Gemisi olan S-Serisi'nde yapay zeka da kullanılmış.

500 binden fazla satıldı

Mercedes-Benz yaklaşık 70 yıl önce 220 ile bu model serisinin temelini attı. Pazara sürüldüğü 1951 yılından bu yana tüm dünyada 4 milyon adedin üzerinde S-Serisi Sedan satıldı. “S-Serisi” ismi, resmi olarak 116 kasa kodu ile birlikte 1972 yılında tanıtıldı. S-Serisi Sedan, son 10 yılda özellikle Çin, ABD , Güney Kore ve Almanya pazarlarında daha da popüler oldu. Şu an üretim hayatı sona eren S-Serisi Sedan neslinden bugüne kadar toplam 500.000 adedin üzerinde satıldı. Batı Avrupa ’da daha önce S-Serisi kullanmış olan müşterilerin yaklaşık yüzde 80’i tercihini yine bir Mercedes otomobilinden yana kullanıyor. ABD pazarında bu oran yüzde 70’in üzerinde bulunuyor. S-Serisi Sedan dünya genelinde ağırlıklı olarak uzun dingil mesafesiyle tercih ediliyor. 10 müşteriden yaklaşık 9’u S-Serisi Sedan’ı uzun versiyon olarak satın alıyor.

Hey Mercedes geliştirildi

Mercedes me uygulamasındaki çevrimiçi hizmetlerin etkinleştirilmesiyle sesli komut sistemi “Hey Mercedes” bu araçta daha fazla diyaloğa yatkın bir yapı kazanıyor. Belirli eylemler, “Hey Mercedes” etkinleştirme ifadesi olmadan da tetiklenebiliyor. Buna gelen bir çağrıyı cevaplama da dahil. “Hey Mercedes” artık araca ait işlevleri de açıklıyor ve genel bilgilerle ilgili soruları yanıtlıyor. Sesli komut sistemi, S-Serisi’nde arka koltuktan da kullanılabiliyor. Ön koltuklardaki 19 adede kadar motor, yolcunun rahat etmesini sağlamak için konulmuş.

Sürüş otonom olacak

2021 yılının ikinci yarısından itibaren, yeni Drive Pilot ile donatılacak S-Serisi’nin, Almanya’daki otobanların uygun bölümlerinde yoğun trafik veya yoğun dur-kalk koşullarında ileri seviyede otonom sürüş yapması bekleniyor. Sürücünün hayatını kolaylaştıran bu çözüm, sürücüye internette gezinmek veya araç içi ofiste e-postaları gözden geçirmek gibi diğer faaliyetlere vakit ayırma olanağı verecek. Türkiye'ye 2021 başında gelmesi planlanan aracın mevcut kasasının fiyatı 3 milyon TL'nin üzerinde bulunuyor.