Mercedes Benz Türkiye’de ek istihdam sağlayacak

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası ile sağladığı istihdamı, IT, mühendislik, satın alma gibi alanlarda aldığı yeni sorumluluklar ile artıracak.
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün Türkiye’den dünyaya gerçekleştirecekleri ihracatlarını , sadece üretim ve AR-GE faaliyetleriyle değil birçok farklı alanda da artıracaklarını söyledi. Sülün ,” Mercedes-Benz Türk olarak aldığımız yeni sorumluluklarla; Almanya, Fransa, Portekiz, Rusya, Çin, Japonya, Brezilya ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine hizmet ihracatını artıracağız”dedi.
Yeni istihdam sağlayacak
2017 yılında, 28 kişilik kadrosu ile Mercedes-Benz Türk’te kurulan “Satın Alma Destek Departmanı”, Avrupa’da yer alan otomobil, otobüs ve kamyon fabrikalarının sözleşme yönetimine katkı sağlamayı hedefliyor.2020’de 38 kişiyi daha istihdam eden firma 2021 yılı içerisinde 30’ün üzerinde kişiyi daha bünyesine katmayı hedefliyor. Aksaray Kamyon Fabrikası kurulan Üretim Öncesi Mühendislik Birimi ile Daimler Truck AG’nin “Global Numune Birliği”ne mühendislik hizmeti vermeye başladı. 30 mühendis ve 7 teknik personelin istihdam edildiği bu hizmet ile global ürün projelerinin seri üretimde yapılabilirlik analizi gibi konularda çalışıyor. Sülün, VR/AR, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), İş Analitiği ve Kalite Yönetimi gibi pek çok konuda yetkinlik merkezi olarak çalıştıklarını 14 kişiyi istihdam eden Mercedes-Benz Türk’ün 2021ı içerisinde 100’e yakın kişiyi daha bünyesine katmayı hedeflediğini belirtti.