Mercedes-Benz, araziye elektrikle çıkacak!

Mercedes-Benz, Concept EQG ile arazi ikonunun tamamen elektrikli bir versiyonunun seri üretime yakın halini sunuyor. Konsept araç, görsel olarak G-Serisi’nin etkileyici görünümünü Mercedes-Benz’in tamamen elektrikli modellerine özgü tasarım detaylarıyla birleştirerek zıt bir kompozisyon oluşturuyor.

Güncel Mercedes-Benz G-Serisi’nin Ocak 2018’de Detroit’te gerçekleştirilen dünya tanıtımında, Hollywood’un ünlü aktörü ve tutkulu bir “G-Serisi” hayranı Arnold Schwarzenegger, dönemin Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche’den bir söz istemişti. Bu, o zaman pek çok kişi için beklenmedik bir talepti. Yaklaşmakta olan tüm model serilerine yönelik elektrikliye geçiş süreci G-Serisi’ni de kapsayacaktı. Mercedes-Benz, 3,5 yıldan kısa bir süre sonra bu sözünü yerine getiriyor ve tamamen elektrikli bir G-Serisi’nin seri üretime yakın bir hali olarak Concept EQG’yi sundu.

Klasik G-Serisi tasarım dili



Concept EQG, modelin tasarım geleneğine sadık bir görünüm sergiliyor ve ilk bakışta bir G-Serisi olarak algılanıyor. Seri üretime yakın konsept, ikonik unsurlar da dahil olmak üzere G-Serisi’nin siluetini gözler önüne seriyor. Işıklı şeritler, sağlam dış koruyucu şeritlerin görsel olarak öne çıkmasını sağlıyor.

Üstte parlak siyah, altta parlak alüminyum olmak üzere çift gövde renginin sınır çizgisi, doğrudan kaputun üstüne binerek ön uca kadar uzanıyor ve böylece tasarım özelliğini daha da vurguluyor.

Dış tasarımın bir diğer öne çıkan özelliği de parlak siyah portbagaj. Minimalist tasarımının temel unsuru, yukarıdan bakıldığında belirginleşen “G” şekli. Portbagajın ön tarafındaki entegre beyaz LED şerit, zorlu arazi maceralarının vazgeçilmezi olan projektörün modern bir yorumu ve Concept EQG’nin bu alandaki ciddiyetini gözler önüne seriyor. Kırmızı bir başka LED şerit ise portbagajın arkasını süslüyor.