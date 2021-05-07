Mercan kimya halka arz ne zaman? Mercan kimya halka arz fiyatı…

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı. 1 TL nominal değerli paylar 8,81-10,46 fiyat aralığından satışa sunulacak. Şirketin yayınlanmış olan taslak izahnamesinde “Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL’den 65.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 20.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir” ifadelerine yer verildi.

Halka arzda satışa A1 Capital aracılık edecek

1977 yılında Denizli'de kurulan Mercan Kimya, Tu¨rkiye'nin ilk parafin u¨reten firması olma o¨zelliği taşıyor. Yılda 80 bin ton u¨retim kapasitesine sahip olan şirket, iç ve dış pazarlara yönelik parafin, parafin emülsiyonu, parafinik yağlar ve vazelin üretiyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; üretimin yüzde 60'ı 80 u¨lkeye ihraç ediliyor.

Mercan kimya halka arz ne zaman?

Halka arzın ne zaman yapılacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.