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Merapi Yanardağı son 6 saatte 36 kez lav püskürttü

AA |  17 Ocak 2021 Pazar - 7:05 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 7:05

Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Merapi Yanardağı'ndan son 6 saatte 36 kez lav püskürdüğü bildirildi.


Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan  açıklamada, patlamalarda püsküren yoğun kül ve dumanın yanardağın kraterinden 50  metre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.
 
 Açıklamada, yerel saatle 00.00 ile 06.00 arasında yanardağdan 36 kez  lav püskürdüğünün gözlemlendiği belirtilerek, lav kütlesinin yanardağın güneybatı  yönündeki yamacından bin 500 metre kadar aşağı indiği bilgisi paylaşıldı.
 
Yanardağdaki volkanik hareketlilik nedeniyle bölgeden daha önce  tahliye edilenleri geri gönderme planları olmadığını belirten yetkililer,  "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar  faaliyette bulunulmaması uyarısı yapıyor.
 
Öte yandan Semeru Yanardağı'nda da dün meydana gelen patlamada  püsküren kül ve dumanın 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirilmişti.
 
Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi  Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en  üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.
 

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Endonezya Cava Merapi
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