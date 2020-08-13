Meral Niron kimdir, nereli? Meral Niron kaç yaşındaydı? Meral Niron’un oynadığı diziler ve biyografisi

Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter'dan duyururken, ‘’Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız ağ olsun.’’ İfadesi kullanıldı. Meral Niron kimdir, nereli? Meral Niron kaç kaşında vefat etti? Meral Niron’un biyografisi

Türk tiyatro ve sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan, televizyonda 'Ferhunde Hanımlar' dizisi ile milyonlara ulaşan Meral Niron hayatını kaybetti. Meral Niron’un vefat ettiğini Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, “Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun” denildi. Sayısız tiyatro oyununda rol alan Meral Niron, sahnelerin "huysuz kraliçesi" olarak biliniyordu. Meral Niron kimdir?

MERAL NİRON KİMDİR?

Meral Niron, 1937 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir radyo tiyatrosunda başladığı sanatçılık hayatına pek çok özel tiyatro ve dizi sığıdrıdı. 1987 yılında devlet tiyatrosu kadrolu personeli olan Meral Niron, 1986 yılında senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'dan olan ve şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan "Acıların Kadını" adlı sinema filminde oynadı.

90'lı yıllara damga vuran, 1993 – 1999 yılları arasında yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" adlı dizinin kadrosunda yer aldı. 2000 - 2008 yılları arasında ise "Bizim Evin Halleri" adlı dizide Beyhan Saran, Emel Göksu, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Ergün Uçucu, Sezin Akbaşoğulları ile birlikte rol aldı.

6 Şubat 2012 tarihinde Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinden Onur Ödülünün sahibi oldu. Rus yazar Maksim Gorki'nin Ana oyununda, anayı ilk Meral Niron oynamıştı. Özellikle TRT'de yayınlanan Bizim Evin Halleri tv dizisinde oynadığı Sakız karakteriyle tanındı.

MERAL NİRON'UN DİZİLER VE FİLMLERİ

2011 - Firar (Nine) (TV Dizisi)2011 - Dürüye'nin Güğümleri (Nine) (TV Dizisi)

2009 - 2013 - Deniz Yıldızı (Zarife Teyze) (TV Dizisi)

2000 - 2008 - Bizim Evin Halleri (Sakız) (TV Dizisi)

1993 - Yukarı Karakısık (TV Dizisi)

1993 - 1999 - Ferhunde Hanımlar (Şükufe) (TV Dizisi)

1990 - Baharda Hüzün (Neşe'nin annesi) (Sinema Filmi)

1989 - Ayaşlı ve Kiracıları (TV Dizisi)

1986 - Hayroş (Sinema Filmi)

1986 - Guguk Kuşu / Aşka Zaman Yok (Sinema Filmi)

1986 - Düğüm (Sinema Filmi)

1986 - Acıların Kadını (Yalçın'ın Eşi) (Sinema Filmi)

1985 - Altın Kızlar (Estelle Getty Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1983 - Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (Sinema Filmi)

1983 - Açık Denizlere Aganta (TV Filmi)

1978 - Sürü (Sülo'nun Karısı) (Sinema Filmi)