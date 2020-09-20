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Meral Akşener yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

DHA |  20 Eylül 2020 Pazar - 14:11 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 15:05

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1289 oy alarak tekrardan partisinin genel başkanı oldu.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 2'nci Olağan Kurultayı'nda 1379 kayıtlı delegenin 1289'unun oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Akşener, teşekkür konuşmasında, "Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Güveniniz için, varlığınız için, direnciniz için teşekkür ediyorum. Millet bizi çağırıyor. Bugün akşam bittikten sonra yarından itibaren tekrardan milletimizle beraber olmaya, birlik olmaya, yeniden yollara düşmeye hazır halde olduğumuzu herkese gösterdiniz. İyi ki milletimiz İYİ Parti’yi kurdu, sağ olun, var olun" dedi.
 

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