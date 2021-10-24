Meral Akşener partisinin 4'üncü kuruluş yıldönümünde konuştu

Partisinin 4'üncü kuruluş yıldönümü programında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çok özel bir günde olduklarını belirterek, Türk milletinin İYİ Parti'yi iktidara çağırdığını dile getirdi. Akşener, İYİ Parti iktidarında parlamenter sisteme geçileceğini belirterek "Ortak akıl demokrasinin olmazsa olmazıdır. O nedenle milletimiz yetki verdiğinde kararları ortak akılla alacağız" dedi.

İYİ Parti'nin 4'üncü kuruluş yıldönümü programı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Saat 13.00'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı 'nın okunmasının ardından başlayan programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuştu.

'BU BİZİM MİLLETİMİZE OLAN VEFA BORCUMUZDUR'

Çok özel bir günde olduklarını belirten Akşener, "Yüreğimde Hatice 'nin, Fatma'nın, Ayşe'nin, Nene Hatun'un, Zeynep'in Halide Edip'in heyecanı var. Mavi gözlü bozkurtumuz Mustafa Kemal Atatürk mücadelesi var. Başbuğumuz Alpaslan Türkeş'in herkesi kucaklayan turan hayali var. Rahmetli Demirel'in, Rahmetli Özal'ın kalkınmış büyük Türkiye vizyonu var. Cumhuriyetin ve hürriyetin adaletle yükselişi var. Değerli dava arkadaşlarım hepimizin örtüsüyle süslenen Anadolu 'da o, bu, şu yok. Ocu, bucu, şucu yok, biz varız, milletimiz var" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin İYİ Parti'yi iktidara çağırdığını dile getiren Akşener, "Onları asla mahcup etmeyeceğiz. Türkiye'yi iyilikle düze çıkaracağız. Bu bizim milletimize olan vefa borcumuzdur, bu bizim milletimize alan şeref sözümüzdür" diye konuştu.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ AMASIZ FAKATSIZ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Akşener, hukuk sistemini demokrasi ve eşitlik ilkelerine uygun şekilde ele alacaklarını, siyasetin üstünde bir adalet sistemiyle adil bir Türkiye için çalışacaklarını belirtti. Akşener "Aksi ispatlanana kadar herkes masumdur ve suç şahsidir' temel ilkelerini kirletmeyeceğiz. Mutlulukla göreceğiz ki, adaleti tesis edince, hak yerine gelince, herkes kendini güvende hissedince her şey düzelmeye başlayacak ve Türkiye iyileşecek. İstanbul Sözleşmesi'ni amasız, fakatsız hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

'ORTAK AKIL DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZIDIR'

Akşener, Türkiye'yi kadınlarla el ele verip yeniden ayağa kaldıracaklarını söyleyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Ortak akıl demokrasinin olmazsa olmazıdır. O nedenle milletimiz yetki verdiğinde kararları ortak akılla alacağız. Ülkemizi tek bir kişinin yönetimine sokan partili Cumhurbaşkanı sisteminden kurtulacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle milletvekilliğini daha aktif, sahada milletimizi dinleyen ve mecliste milletimizin sorunlarına çare arayan aynı olması gerektiği gibi yeniden kutlu bir görev haline getireceğiz. İYİ Parti iktidarında yandaş kavramını kaldıracağız, milletin sırtından tüm keneleri söküp atacağız"

Konuşmasının ardından Akşener, çocuklarla fotoğraf çektirdi.