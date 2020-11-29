İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık'ı, Covid-19 sebebiyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Meral Akşener duyurdu! İYİ Parti'yi yasa boğan ölüm
Meral Akşener duyurdu! İYİ Parti'yi yasa boğan ölüm
29 Kasım 2020 Pazar - 21:14 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 21:14
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
- Trump'ın o sözleri gündeme bomba gibi düştü! Bunu ilk kez yaptı
- 29 Kasım Süper Loto sonuçları belli oldu!
- Kafe tacizcisi CHP'li siyasetçi çıktı! 'İnsanlık dışı bir suç işlemiş'
- Polisi bu sözlerle tehdit etti: Boş adam değilim, bozdururum...
- Ermenistan Cumhurbaşkanı hükümetin istifa etmesini istedi!
- Dev şirkette flaş gelişme! 91 yıl sonra ortaklık sona erdi