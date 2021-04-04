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Meral Akşener'den emekli amirallere sert tepki: Bildiri zevzekliktir!

04 Nisan 2021 Pazar - 17:22 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 17:22

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 104 emekli generalin yazdığı bildiri ile ilgili açıklamalarda bulundu.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 104 emekli generalin yazdığı bildiri ile ilgili konuştu. Akşener, "Bildiri zevzekliktir. İYİ Parti siyaset kurumunun karşısına geçmeye çalışan herkese karşıdır. partimiz Türkiye'nin demokrasisinin yanındadır" ifadelerini kullandı.

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