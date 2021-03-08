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Merakla bekleniyordu! Sipariş yağıyor, tarih verildi...
Yerli ve milli en büyük boy elektrikli traktörün bütün çalışmaları bitti. Konuyla ilgili önemli bilgiler veren Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol üretim için de tarih verdi.
ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, en büyük boy elektrikli traktörün bütün çalışmalarının bittiğini ve haziranda seri üretime girmeyi planladıklarını belirterek, "Şu an hattımızda 25 traktörümüz hazır bekliyor. Haziranda üreteceğimiz traktörlerle ilgili ön siparişlerimizi aldık, ciddi satışlar yapıldı." dedi.