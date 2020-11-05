05 Kasım 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.180 1.06 EURO 9,9690 0.91
USD 8,4270 0.07 ALTIN 527,500 2.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

AA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 22:04 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 22:04

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı


ETİKETLER

ABD Fed faiz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.