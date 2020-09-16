Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Fed piyasa beklentilerine paralal olarak federal fon faizlerini sabit tuttu ve varlık alım programının aynı hızla devam etmesi kararı aldı. Fed faizi yüzde 0 ile 0.25 aralığında sabit tuttu.

Federal Açık Piyasa Komitesi kararları 2'ye karşı 8 oyla aldı. Dallas ve Minnepolis Fed başkanları faizin değiştirilmemesi kararına muhalefet ettiler.

FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin izleyeceği patikanın koronavirüs salgınının gelişimine bağlı olacağı tekrarlanırken, "Ekonomik aktivite ve istihdam son aylarda toparlandı, ancak yılın başındaki seviyelerin oldukça altında olmaya devam ediyorlar.

ABD ekonomisinin patikası virüste ne olacağını bağlı. Virüs hem kısa hem de uzun vadeded ekonomi üzerinde baskı yapacak" değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Fed'in düşük faizleri istihdam piyasası maksimum istihdam hedefi ile tutarlı seviyeye gelene kadar ve enflasyon hedefi yakalanana kadar devam ettirileceği taahhütü de tekrarlandı.

Alınan kararlara Dallas ve Minneapolis Fed başkanlarının muhalefetleri, faizlerin yükseltilmesi anlamına gelmiyor ancak Dallas Fed Başkanı Kaplan, Fed'in daha fazla politika faizi esnekliği ortaya koymasını isterken, Minneapolis Fed Başkanı Kashkari de Fed'in faizleri çekirdek enflasyon yüzde 2 seviyesine sürdürülebilir şekilde ulaşana kadar düşük tutma taahhütü vermemesini talep etti.

BÜYÜME TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri bu yıl ekonomik daralma tahminini olumlu yönde revize etti. Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, 2020 yılı daralma beklentisi yüzde 3,7 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 4,0 büyüme beklendiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 6,5 daralma, gelecek yıl için yüzde 5,0 büyüme tahmin edilmişti.

Fed yetkilileri 2022 yılı beklentisini yüzde 3,5 büyümeden yüzde 3,0 büyümeye revize ederken, 2023 yılı için beklentisini yüzde 2,5 olarak açıkladı.

OECD bugün yayımladığı raporda ABD için GSYH tahminini bu yıl için yüzde 7,3 daralmadan yüzde 3,8 daralmaya, gelecek yıl için yüzde 4,1 büyümeden yüzde 4,0 büyümeye revize etti.

IMF, ABD ekonomisinin 2020'de yüzde 6,5 civarında daralmasını bekliyor. Fed'in uzun dönem büyüme beklentisi yüzde 1,9 olarak belirlendi. ABD ekonomisi yılın 2.çeyreğinde revize tahmine göre yüzde 34,1 küçüldü. Final sonuçlar 30 Eylül'de açıklanacak.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

İŞSİZLİK İÇİN REVİZE

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 9,3'ten yüzde 7,6'ya , gelecek yıl için yüzde 6,5'ten yüzde 5,5'e çekildi.

ABD'de Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesinde açıklanmıştı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptğıı

Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

Fed yetkililerinin 2022 yılı tahmini yüzde 5,5'ten yüzde 4,6'ya revize edilirken, 2023 yılı tahmini yüzde 4,0 olarak ilk kez açıklandı.

Uzun dönem işsizlik oranı tahmini yüzde 4,1 olarak kaldı.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 0.1

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri ilk kez açıkladıkları 2023 yılı faiz tahminini de önceki yıllar için olduğu gibi yüzde 0,1 olarak belirledi.

Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, yetkililer bu yıl ve önümüzdeki 3 yıl için faiz oranı tahminini yüzde 0,1 olarak açıkladılar.

Yetkililerin uzun dönem tahmini yüzde 2,5 olarak kalmaya devam etti.