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Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 21:03 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 21:03

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.


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ABD Fed faiz
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