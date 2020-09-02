Başrolünde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı ‘Yeni Hayat’, yarın saat 20.00’de ilk bölümüyle Kanal D’de ekrana gelecek. Projenin tanıtımları büyük merak uyandırdı. Dizide, eski asker Adem Şahin’in, iş insanı Timur Karatan’ın eşi Yasemin’in koruması olarak işe başlamasıyla olaylar gelişecek. Böylece Şahin ve Karatan Aileleri’nin yolları kesişecek.
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Merakla bekleniyor
02 Eylül 2020 Çarşamba - 10:58 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 10:58
Başrolünde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı ‘Yeni Hayat’, yarın saat 20.00’de ilk bölümüyle Kanal D’de ekrana gelecek.
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