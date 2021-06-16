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Merakla beklenen iPhone 13'ün fiyatı ve renkleri ortaya çıktı!

Apple'ın 2021 eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modelinin fiyatı ve renkleri sızdırıldı.

Merakla beklenen iPhone 13'ün fiyatı ve renkleri ortaya çıktı! Apple'a yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı.
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