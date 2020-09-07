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Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

07 Eylül 2020 Pazartesi - 21:15 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 21:40

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu merakla bekleniyordu. Bu akşam gerçekleştirilen 7 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'nun 5 Eylül çekilişinde 6 bilen olmadığı için devreden büyük ikramiye 58 milyon 933 bin 363 TL oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ile ilgili ayrıntılar...


Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı, kazandıran numaralar beli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılıyor.
 
Çılgın Sayısal Loto 7 Eylül akşamı gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar; 30- 35- 57- 71- 73- 77 Joker 24 olarak belirlendi.
 
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
 
Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Online Çılgın Sayısal Loto oynamak içinmillipiyangoonline.comsitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
 
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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