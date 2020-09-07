Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı, kazandıran numaralar beli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılıyor.
Çılgın Sayısal Loto 7 Eylül akşamı gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar; 30- 35- 57- 71- 73- 77 Joker 24 olarak belirlendi.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Online Çılgın Sayısal Loto oynamak içinmillipiyangoonline.comsitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.