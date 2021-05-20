Menopoz sonrası dönemde olan kadınlar dikkat! Korona aşısı...

Bilim insanları, yeni tip corona virüs aşısı olan ve menopoz sonrası dönemde bulunan kadınların beklenmedik kanamalar yaşadıklarını belirterek, aşı ve adet döngüsü arasındaki ilişkinin araştırıldığını ifade etti. Durumun geçici olduğunu ve endişelenecek bir şey olmadığını vurgulayan araştırmacılar, Covid-19'a karşı korunmanın faydalarının diğer risklerden çok daha ağır bastığını açıkladı.

ABD ve İngiltere ’de yaşayan ve menopoza girmiş olan sayıda kadın Covid-19 aşısı yaptırdıkdıktan sonra beklenmedik kanamalar yaşadığını bildirdi.

İngiltere’de kullanılan Covid-19 semptom izleme uygulaması ZOE'nin arkasındaki araştırmacılar şu anda aşıların kadınların adet döngülerini geçici olarak bozup bozamayacağını araştırıyor.

YALNIZCA 6 BİN KADIN BİLDİRDİ

Bilim insanları yaklaşık 6 bin kadının ilk doz Covid-19 aşısı olduktan sonra beklenmedik veya normalden daha ağır kanama bildirdiklerini açıkladı.

Çalışmayı yürüten tıbbi antropolog Dr. Kate Clancy menopoz döneminde olmadığını, ancak Moderna aşısının bir dozunu aldıktan sonra erken ve normalden daha ağır bir regl dönemini geçirdiğini belitti. Clancy, menopoz sonrası kadınlar ve hormon alan trans erkekler de dahil olmak üzere benzer deneyimleri olan birçok hastaya sahip olduğunu ifade etti. Ardından, Dr Clancy, aşı ve regl döngüsü arasındaki potansiyel bir bağlantı ve düzensiz dönemlerin bir yan etki olarak listelenip listelenmemesi konusunda kendi çalışmasını yürütmeye başladı.