Menopoz hastalık değildir!

Menopoz, her kadının yaşadığı doğal bir geçiş dönemidir. Bazı kadınları daha fazla endişelendirmektedir. Hastalar; sıklıkla menopozun etkilerinden korktuklarını belirtiyorlar. Öncelikle menopozdan korkmak sizi ve hayat kalitenizi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu dönemde yapmanız gereken şey; doktorunuzla iletişim halinde olmak ve onu dinlemektir. Haydi, gelin hep birlikte menopoz nedir, belirtileri nelerdir ve bu dönemde neler yapabiliriz gibi konu başlıklarına bakalım.

Belirtileri nelerdir?

Kısaca menopoz adet kanamalarının sonlanmasıdır. Adet kanamasının ve adet döngüsünün 1 yıl boyunca olmaması durumuna menopoz denilmektedir. Menopoz, genellikle 48-55 yaşları arasında olmasına rağmen daha erken yaşlarda da görülebilir.

Menopozun belirtilerini ise fiziksel ve psikolojik olarak ikiye ayırabiliriz. En yaygın fiziksel belirtiler; düzensiz adet döngüsü, sıcak basması, gece terlemesi, yorgunluk, uykusuzluk, sık idrara çıkma, vajinal kuruma, deride (ciltte) kuruluk, östrojen eksikliğinden kaynaklanan kollajen içeriğinin azalmasıyla birlikte damarların belirgin hale gelmesi, yaraların geç iyileşmesi, deride incelme olarak belirtilebilir. Psikolojik belirtilerinde ise; anksiyete, ağlama isteği, konsantrasyon zorluğu, unutkanlık ve depresyon vardır. Burada menopozun olumsuz getirilerine odaklanmak yerine, bu olumsuz durumlarla nasıl başa çıkılacağına odaklanmak çok daha faydalı olacaktır.

Rahat geçirmek için neler yapılabilir?

Menopoz döneminde doktor kontrolünde, beslenme ve hayat tarzında birtakım değişiklikler yapılmalıdır. Bu değişikliklerin hepsi hem psikolojik hem de fizyolojik olarak rahatlamaya ön ayak olacaktır. Menopozda kemik sağlığı için kalsiyum alımına özen gösterilmelidir.

Bunun için en iyi kaynak; süt ve süt ürünleridir. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve pekmez de kalsiyum açısından zengindir. Gün içinde yeteri kadar su tüketmeli ve içeriğinde kafein olan kahve tüketimi de en aza indirilmelidir. Protein tüketimi fazlaysa yine bu dönemde aşırıya kaçmamakta fayda var. Beslenme sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise tuz miktarıdır. Tuzun, idrarla birlikte kalsiyum atılımını arttırdığı için, fazla tüketiminden kaçınmalıyız.

Sporun etkisi oldukça fazla

Ayrıca mutlaka bir spor dalı ile ilgilenilmelidir. Ağır ve çok yorucu sporların yanı sıra; haftada en az 30 dakika orta düzeyde aktivite yapmakta fayda var. Düzenli olarak yapılan en az 30 dakika orta tempolu bir yürüyüş bile osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltmaya, kalp-damar sağlığını sürdürmeye, kan basıncı, kolesterol ve kan şekerinin düzenlenmesine etki edecektir. Ek olarak bu aktiviteler, rahat uyumanızı, iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Hem beslenme hem de hayat tarzında yapılacak ufak değişikliklerle menopoz dönemini rahat geçirmek mümkündür ve menopozun getirdiği olumsuzlukları bu şekilde lehimize çevirebiliriz. Menopoz bütünüyle doğal bir geçiş dönemidir. Her kadın kendine en uygun tedavi desteği ile menopoz dönemini daha sağlıklı ve rahat geçirebilir.