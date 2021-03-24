Menisküs ameliyatı mı yoksa fizyoterapi mi?

Her iki diz ekleminde C ve hilâl şeklindeki fibroz ve kıkırdak dokudan oluşan yapılarda herhangi bir nedenden dolayı ortaya çıkan sorunlara menisküs yaralanması deniyor. Genellikle sporcularda duyduğumuz bu problem otomobilden inerken ya da basit bir çömelme hareketini yaparken bile karşımıza çıkabiliyor. En yaygın diz problerinden biri olan menisküs, günlük aktivtelerin yapımını zorlaştırırken kişilerin yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor.
MENİSKÜSLERİN ÖNEMLİ GÖREVLER VAR
Menisküsün dizi korumak için amortisör görevi gördüğüne dikkat çeken Fizyoterapist Ali Menoğlu, "Menisküsler, uyluk kemiği (femur) ve kaval kemiğinin (tibia) hareket esnasında birbiriyle sürtünerek aşınmasını önler. Ayrıca bu yapıların yük taşıma ve dağıtma, şok emilimi, ön çapraz bağın (ÖÇB) yetersiz olduğu durumlarda dizin ön arka stabilitesine katkıda bulunma gibi çok önemli görevleri vardır. Bu dokular; ani dönme hareketleri başta olmak üzere, dizdeki travmalar sonucu yırtılabilmektedir. En sık rastalanan sebebi ise spor yaralanmalarıdır. Bu nedenle halk arasında da yanlış bir algı ile sadece sporcu problemi olarak biliniyor" dedi.
TEDAVİ PLANI KİŞİYE ÖZGÜ OLMALI
Tedavi sürecinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Menoğlu şunları söyledi:
"Oluşan yaralanma neticesinde dizde ağrı, şişlik, kilitlenme, takılma, hareket kısıtlılığı, dizde boşalma hissi, merdiven inip çıkmada zorlanma ve sıvı toplanması gibi çeşitli şikayetler ortaya çıkabilir. Bu durumlardan biri görüldüğü anda konuyla ilgili bir hekime başvurulması gerekiyor. Yapılacak fiziki muayene ve MR tetkiki sonrası hastanın yaşı, genel sağlık durumu, yaşam tarzı, menisküs yırtığının yeri dikkate alınarak tedavinin cerrahi mi yoksa konservatif tedavi (fizyoterapi) mi olacağına karar verilir. Yaralanma sonrası öncelikle dinlenme, buz uygulaması ve kompresyon, bacağın yükseğe kaldırılması yapılmalıdır. Gerek duyulursa hastaya koltuk değneği kullandırılmalı ilerleyen dönemlerde ise hastanın ihtiyaçları doğrultusunda elektroterapi ve egzersizler ile tedavi programı devam ettirilmelidir."