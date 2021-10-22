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Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimi görevden alındı...

22 Ekim 2021 Cuma - 7:32 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 7:32

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Erzincan'da kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındı.


Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen  başhekim Doç.Dr. Orhan Çimena çığa alındı.Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Ovacık'ta düzenlenen  Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan Uzman Çavuş Tortumlu'nun askeri helikopter ile  Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ancak burada  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu hatırlatılarak,  "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi  kullanıldı.
Açıklamada, şehit Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, helikopterin  indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane  başhekiminin, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındığı belirtilerek, ilgililer  hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
 
  

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Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı başhekim
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