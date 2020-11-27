27 Kasım 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.329 -1.03 EURO 9,3770 -0.12
USD 7,8380 -0.43 ALTIN 449,170 -1.94
CANLI BORSA
TÜMÜ

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden alındı

AA |  27 Kasım 2020 Cuma - 15:26 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 18:02

İçişleri Bakanlığı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararıyla görevden alındığını duyurdu.


İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca “zimmet suçu” kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47’nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır.
 

ETİKETLER

Menemen Menemen Belediye Başkanı görev
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.