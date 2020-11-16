Menemen Belediye Başkanı 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildi

Menemen Belediye Başkanı 'kesin ihraç' istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nın, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkındaki çok sayıda şikâyeti detaylı olarak inceleyerek, Genel Merkez'e bildirdiğini belirtti. Genel Merkez'de yapılan değerlendirmeler sonucunda, üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verildiğini belirten Torun, şu açıklamayı yaptı:

"Milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Milletvekillerimizin raporu, Genel Merkezimizde ciddiyetle ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoyun kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir'' denildi.