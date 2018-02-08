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Menderes İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

DHA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 18:56 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 18:56

İzmir'in Menderes ilçesinin Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erhan Üstün ile bir uzman çavuş, FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon yaptı. Operasyonda savcılığın talimatıyla Menderes İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erhan Üstün ile bir uzman çavuş FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yüzbaşı ve uzman çavuşun, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
 

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