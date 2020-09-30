Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı (ön izleme) yayınlandı - Yeni bölümde Gökçe Bahadır konuk oluyor! Menajerimi Ara 6. son bölümde neler oldu?

Menajerimi Ara dizisi bu akşam 6. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı son bölümde, Barış, Dicle’ye; “gitme, benimle kal” der ve Dicle’nin kafası karışır. Beren ise Dicle ve Barış’ın yakınlaşmasından huzursuz oldu. İşte Menajerimi Ara 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

MENAJERİMİ ARA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ajansı almak için Ceylan'la görüşen Kıraç çok heyecanlıdır. Diğer menajerler bu durum karşısında Kıraç kadar hevesli değildir.

Rıza Kocaoğlu, rol aldığı diziden bir film çekimi için kısa süreliğine ayrılır. Ancak Rıza, yeni filminin çekimi başlamak üzereyken Feris'i çok şaşırtacak bir şey yapar.

Bu esnada Boran Kuzum da çok istediği bir filmin oyuncu seçmelerine hazırlanmaktadır. Çınar, ne yazık ki aşırı heyecanlanan Boran'ı sakinleştirmekte zorlanır.

Mayda, Kıraç'a ajansı satın aldığında Dicle'yi işten çıkarması konusunda baskı yapar. Kıraç bu konuda ne yapacağını şaşırmış haldedir. Dicle'nin kaderi şimdi ajansın yeni sahibinin ellerindedir.