Gazetevatan.com » Memur » Memurların zamlı maaşları belli oldu! İşte öğretmen, polis, doktor maaşları zam tablosu...
Memurların zamlı maaşları belli oldu! İşte öğretmen, polis, doktor maaşları zam tablosu...
enflasyon oranının açıklanmasının ardından milyonlarca memurun alacağı zamlı maaşlar netleşti. Açıklanan verilere göre memur ve memur emeklisi vatandaşlar 1.75 oranında enflasyon farkı alacak. Zamlı maaşlar bu aydan itibaren hesaplarda olacak. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
Haziran ayında açıklanan enflasyon verilerine göre, enflasyon yıllık yüzde 12,62, aylık yüzde 1,13 arttı. Enflasyon rakamlarına göre memurların maaşına gelecek zam oranı belli oldu.