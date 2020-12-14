Memurların eş ve çocuk yardımı 2021 ocak ayında ne kadar olacak? İşte memurun 2021 aile yardımı miktarı!

2021 yılında memurların eş ve çocuk yardımı ocak ayı itibariyle enflasyona göre zamlanacak. Eş yardımına gösterge ve maaş katsayısı artışı yansıyacak. Peki, Memurun aile yardımı aylık ne kadar olacak? Memurların eş ve çocuk yardımı 2021 ocak ayında ne kadar olacak? İşte memur maaşlarıyla ilgili son gelişmeler...

2021 yılı ocak ayında memur ların maaşları ile birlikte aile yardımları da artacak. Kamu görevlilerinin eş yardımına gösterge ve maaş katsayısı artışı yansıyacak. Çocuk ödemesi de maaş katsayısındaki yükselişle zamlanacak. Ocak ayına sayılı günler kala, memurlar da eş ve çocuk yardımı miktarının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, 2021'de Memurun aile yardımı aylık ne kadar olacak? Memurların eş ve çocuk yardımı 2021 ocak ayında ne kadar olacak? İşte memur maaşları ve çocuk yardımı ile ilgili merak edilenler...

Memurların, sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşinden ve çocuklarından dolayı maaşlarına ek her ay aile yardımı ödeniyor. Memurların eş ve çocuk yardımları, belirlenen gösterge ve maaş katsayısı çarpılarak hesaplanıyor. Eş ve çocuk durumlarına göre kamu görevlilerine ödenmekte olan aile yardımının miktarı 2021 Ocak ayında artacak.

MEMURLARIN EŞ VE ÇOCUK YARDIMI OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Aile yardımı miktarındaki artışın oranı, hakem kurulunun toplu sözleşme kararına göre maaş katsayısına yüzde yüzde 3 artış ve 2020 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani TÜFE oranının yüzde 4’ü aşarşa fark yansıtılacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi de 2.273 üzerinden hesaplanacak. Buna göre; gösterge zammı ve yüzde 4'lük katsayı artışı halen 351,09 TL lira olan eş yardımını 372,23 liraya çıkaracak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2020 yılının Temmuz , Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında toplam yüzde 7,02 oranında artış gösterdi. Aralık ayı enflasyonu “0” olursa, kamu görevlilerine ödenen aile yardımının miktarı 2021 yılı Ocak ayında toplam yüzde 6,02 oranında artmış olacak. Ancak, yapılacak artışın tam olarak hangi oranda olacağı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanacak aralık enflasyon oranına göre netlik kazanacak.

2021 EŞ İÇİN AİLE YARDIMI

Memurların eş için aile yardımı belirlenen gösterge ve maaş katsayısı çarpılarak hesaplanıyor. Eş için ödenen aile yardımının miktarı, 2273 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak. Buna göre, aylık “351,09 TL” olan eş için aile yardımı miktarı, 2021 Ocak ayında (Aralık ayı enflasyonu “0” çıkarsa) “372,23 TL” olacak.

2021 ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI

Kamu görevlilerinin yaş şartını taşıyan çocuklarından dolayı her ay aile yardımı ödeniyor. Bu yardımın yapılmasında, çocuk sayısına ve çocuğun; öz, üvey veya evlat edinilmiş olup olmadığına bakılmıyor.

Her bir çocuk için ödenen aile yardımının miktarı, 250 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılarak hesaplanıyor. 73 aydan küçük olan çocuklar için ise bu tutar bir kat artırımlı olarak ödeniyor.

Halen aylık “77,23 TL olan 73 aydan küçük yani 0-6 yaş çocuk için ödenen aile yardımı miktarı, 2021 Ocak ayında “81,88 TL” olacak.

Halen aylık “38,62 TL” olan 72 aydan büyük yani 6 yaş üzeri çocuk için ödenen aile yardımı miktarı, 2021 Ocak ayında (Aralık ayı enflasyonu “0” çıkarsa) “40,94 TL” olacak.