Memurların 2020 ağustos maaş bordrosu yayımlandı! E-Devlet memur maaş bordrosu sorgulama ekranı

Memurların 2020 yılı ağustos ayı maaş bordrosu e-Devlet üzerinden yayımlandı. Devlet memurlarının kendilerine ait bordroların detaylarını görüntüleyebiliyor. Peki, Bordro nasıl sorgulanır? Memur maaş bordrosu sorgulama nasıl yapılır? E-Devlet memur maaş bordrosu sorgulama ekranı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu personelinin 2020 yılı ağustos ayı maaş bordrolarını e-Bordro sistemi üzerinden açıkladı. Kamu personeli memur, sözleşmeli ve işçiler ağustos ayı bordrolarını e-Devlet'ten öğrenebilecek.
Devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebilecek.
MEMUR MAAŞ BORDROSU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.
2020 AĞUSTOS MAAŞ BORDROSU İÇİN TIKLAYINIZ