Memurları yakından ilgilendiriyor! Emekli ikramiyesi...

Milyonlarca memurun beklediği haber geldi. Belli koşullar altında istifa eden memur emekli ikramiyesi alabiliyor. İstifa eden memur emekli ikramiyesi nasıl alır? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

İstifa eden memur emekli ikramiyesi nasıl alır? Sözcü'den Sezgin Özcan kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. İşte tüm merak edilen detaylar...

Nasıl emekli ikramiyesi alabilirim?

1976 doğumluyum. 1999 Mart ayında SSK'lı işe başladım. 2000 yılında 8 ay kısa dönem askerlik yaptım. SSK'lı olarak 1450 gün çalıştıktan sonra 2005 Ocak ayında memur oldum. Halen memurluk görevime devam ediyorum. 5300 günü Emekli Sandığı olmak üzere toplam 6750 gün prim ödemem oldu. Memurluktan hangi şekilde istifa edersem emekli ikramiyesi alabilirim? Cesur

Birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı bağlananlara emekli ikramiyesi ödenebilmesi için, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında geçen çalışmalarının, 1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor.

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre de sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olup, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü olanlar, emeklilik için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış oluyor ve kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyorlar.



Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olup, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününüz olduğundan, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarını sağlamış durumdasınız.



1475 sayılı Kanun'un 14. maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanmak için aranan emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olma şartını sağladığınızı belirterek görevden ayrılmanız durumunda, memuriyet süreniz için emekli ikramiyesine hak kazanırsınız. Ancak ikramiyenizi, emekli aylığınız bağlandığında alabilirsiniz.



Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanın emeklilik sigortası

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar uzun vadeli yaşlılık vs. primlerini kendileri ödeyebilirler denmekte. Bu ödeme nasıl yapılıyor ve 4/a kapsamında mı sayılıyor? Murat Sarı

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için, çalıştıran tarafından yapılan bildirim sonucu, ayrıca aylık olarak yüzde 32.5 oranında emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi tescili de oluşturuluyor.



Bu tescil için herhangi bir müracaat şartı aranmayıp, tescil ve tahakkuk kaydı kurumca elektronik ortamda oluşturuluyor. Bu şekilde tahakkuk ettirilen primlerin sigortalı tarafından çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu süre içinde ödenmeyen primlerin bir daha ödenme imkanı bulunmuyor. Prim ödenen süreler 4/a (SSK) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor.