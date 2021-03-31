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Memurları ilgilendiren flaş açıklama! Değişiyor, ücret sistemi...
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor. Harekete geçildi ve değişiyor. Birçok konuda yeni adımlar atılacak. Kamu kurumlarında kadro ve pozisyonlar yeniden belirlenecek. Derece ve kademeye göre ücret sisteminde de düzenleme yapılacak. Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek. Kararname haziran ayı sonuna kadar çıkacak.