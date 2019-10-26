Memurlara güzel haber! Cumhurbaşkanlığı çalışma başlattı...

Cumhurbaşkanlığı milyonlarca memur için harekete geçti.Yetkileri genişletilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamuda çalışanlara yönelik performans değerleme ve ödüllendirme sistemini kuracak ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak.

