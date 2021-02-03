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Memurlar ile ilgili flaş karar! Değişti, uzaktan yapılacak

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 13:33 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 13:33

Memurları ilgilendiren önemli bir adım atıldı. Kamu çalışanlarının talepleri doğrultusunda değiştirildi. Artık uzaktan yapılacak. 862 bin 833 kamu çalışanına soruldu. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen öneri, görüş ve talepler doğrultusunda güncelleme yapıldı. İlk defa devlet memurluğuna atananlar için uygulanan aday memur temel ve hazırlayıcı eğitimleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformundan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açıldı.


Kamu kurum ve kululşarında çalışan kişiler ilgilendiren karar! Memurların görüşü ile güncellendi.  Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığından yapılan  açıklamaya göre, Uzaktan Eğitim Kapısı, kamuoyuna duyurulduğu 22 Nisan 2020'den  itibaren büyük ilgiyle karşılandı.
 
 Her geçen gün artan sayısıyla ulusal bir platform haline gelen Uzaktan  Eğitim Kapısı'na bugün itibarıyla 292 kamu kurumu ile 2,7 milyondan fazla kamu  çalışanı kaydoldu, bakanlıkların toplam bağlı/ilgili/ilişkili/koordineli  kuruluşlarından 148'i sisteme tanımlandı.
 
Toplam eğitim sayısı ise bugüne kadar 1626'ya ulaştı. Bu eğitimlerin  1380'i canlı/sanal sınıf, 192'si video ve 54'ü de sunum formatında yapıldı.
 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince, 2019'da 862 bin 833 kamu  çalışanına uygulanan Kamu-Veri Anketi'nin sonuçlarına istinaden, kamu kurum ve  kuruluşlarından gelen öneri, görüş ve talepler doğrultusunda aday memur eğitim  yönetmeliğinin güncellenmesi, eğitim içeriği, eğitim süresi, eğitim yöntemi  hususlarında da gelişime açık noktalar olduğu tespit edildi.
 
 Bakanlıkların 2019 yılı eğitim ve geliştirme verilerinin  değerlendirilmesi ve Bakanlıklarla yapılan odak grup görüşmeleri neticesinde,  aday memur eğitimlerinin içeriklerinin güncellenmesi, zenginleştirilmesi, kamu  personelinin niteliğinin ve verimliliğinin artırılması ve uygulama birliğinin  sağlanması için Başkanlıkça başlatılan çalışmalar tamamlandı.
 
Bu kapsamda, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel  Yönetmelik'te yer alan temel ve hazırlayıcı eğitimler, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı  Yıllık Programı'nda yer alan hükümler doğrultusunda Uzaktan Eğitim Kapısı  üzerinden verilmesi kararlaştırıldı.
 
 
Başkanlık, bu eğitimlerin içeriğine destek olmanın yanı sıra eğitimde  birliğin sağlanması ve kalitenin artırılması için kurumlar arası takip ve  koordinasyonu da eş zamanlı olarak yürütecek.
 
Kamudan eğitimlerin "uzaktan eğitim yöntemi" ile yapılması talebi
 
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen öneri, görüş ve taleplerde de  kurumların büyük çoğunluğunun aday memur eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle,  ortak içerikler kullanılarak verilmesi yönünde görüş bildirdiği sonucuna  ulaşıldı.
 
Ayrıca özellikle aday memur temel eğitimleri için kamu kurumlarının  faydalanabileceği güncel ve standart eğitim materyallerinin hazırlanmasının da  önem arz ettiği tespit edildi.
 
Kamu personeli için tek merkezden, standart içerikte ve çevrim içi  eğitimler sunulması, eğitimlerin hızlı şekilde geniş bir katılımcı kitlesine  ulaşması, mevcut bütçeyle daha fazla personelin eğitimlerden faydalanması,  eğitimlerde zaman ve mekan sınırlamasının aşılması ve eğitim ihtiyaçlarının  doğrudan belirlenmesi konularında da fayda sağlayacak.
 
Bir yılda 400 milyon lira tasarruf
 
2015- 2020 yıllarında kamuda işe başlayan personel sayılarına  bakılarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda konaklama, yevmiye, yol ve eğitici  masrafları da göz önünde bulundurularak, Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığı ile aday  memur eğitimlerinin verilmesi sayesinde kadrolu veya sözleşmeli personelin  eğitimlerinden yılda yaklaşık 400 milyon lira tasarruf sağlanması öngörülüyor.
 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince hazırlanan aday memur  hazırlayıcı eğitim programında, kamu personeline pek çok yönden yarar  sağlayabileceği düşünülen "sosyal beceri ve kişisel gelişim" başlıklarını  kapsayacak eğitimlere de yer veriliyor.
 
Bu doğrultuda personele yönelik mesleki gelişim, kişisel gelişim,  mevzuat eğitimleri, alanında yetkin kurumlar tarafından oluşturulurken eğitim  videoları da Başkanlık koordinasyonunda hazırlandı. Örneğin, T.C. Anayasası  eğitim videosu, Anayasa Mahkemesi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi eğitim  videosu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile İnsan Hakları eğitim  videosu ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile iş birliği yapılarak  çekildi.
 
 İsteyen kurumlar ortak havuzdan yararlanabilecek
 
 Bugüne kadar aday memur eğitimleri için sisteme 13 temel eğitim, 26  hazırlayıcı eğitim başlığı yüklendi.
 
Kurumlar ihtiyaç duydukları alanda eğitimi veya materyali Uzaktan  Eğitim Kapısı'na ekleyebilecek ve bu eğitimler ortak havuzda yer alabilecek.  Böylece isteyen kurumlar ortak havuzdan yararlanabilecek.
 
 "Desteğimiz uygun içerik ve uygulamalarla devam edecek"
 
Açıklamaya göre, Uzaktan Eğitim Kapısı, kamu kurumlarının eğitim  harcamalarından tasarrufa yönelik maddi fayda sağlamasının yanında, etkili bir  öğrenme ve gelişim aracı olarak kamu personelinin eğitiminde standardizasyon  avantajını da sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının  kamu personelinin eğitim sürecine desteği, uygun içerik ve uygulamalarla devam  edecek.
 
Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden aday memurlara verilmek üzere  hazırlanan temel eğitim başlıkları şunlardan oluşacak:
 
"Atatürk İlkeleri, İnkılap Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,  Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri, Genel Olarak Devlet Teşkilatı,  Gizlilik ve Gizliliğin Önemi, İnsan Hakları, Milli Güvenlik Bilgileri, T.C.  Anayasası, Yazışma ve Dosyalama Usulleri, Türkçe Dil Bilgisi Kuralları, İletişim  (Haberleşme), Halkla İlişkiler."
 
Hazırlayıcı eğitim başlıkları ise şöyle sıralanıyor:
 
 "Dijital Dönüşüm, Sanayi 4.0, Finansal Okuryazarlık, Genel Muhasebe,  Uygulamalı Excel Eğitimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS), HİTAP  Eğitimi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri  Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe  Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,  6245 sayılı Harcırah Kanunu, Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme, Kamu Etiği  İlkeleri, Mobing, Etkili Sunum Hazırlama, İletişimin Evrensel Yönü, Topluluk  Önünde Konuşma, İletişimde İçeriğin Önemi,  Etkili ve Doğru İletişim, Diksiyon,  Etkili e-posta Yazımı, Tütün Bağımlılığı, Alkol Bağımlılığı, Kumar Bağımlılığı,  Ofis Çalışanlarında Sık Görülen Postüral Sorunlar ve Ofis Egzersizleri."
 
  
 

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