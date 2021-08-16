Kamu görevlisinin memuriyetten ihraç edilmesi durumunun memuriyet hakları ile emeklilik haklarını nasıl etkileyeceği sıklıkla merak edilen konuların başında geliyor. İhraç edilen memurun sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı hakları, emekli işlemlerinin başlatılması ve aylık bağlanması konuları halen kafalarda soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Peki, Memuriyetten ihraç edilen emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alabilir mi? İşte ihraç edilen devlet memurunun emeklilik hakları ile ilgili merak edilenler...

İhraç edilen devlet memurunun memuriyet hakkını kaybetmesi ve bu durumun sonraki süreçte emeklilik haklarını nasıl etkileyeceği pek çok kişinin merak ettiği soruların başında geliyor. Posta Gazetesinden Ekrem Sarısu okuyucusundan gelen "Memuriyetten ihraç edilen emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alabilir mi?" sorusunu yanıtladı.

İHRAÇ EDİLEN DEVLET MEMURU EMEKLİ İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞI ALIR MI?

Soru: 15 Mart 1979 tarihinde öğretmen olarak atandım. O günden bugüne kadar aralıksız olarak 657’ye tabi devlet memuru olarak çalışmaktayım. Emekli Sandığı ’na tabiyim. Hakkımda bir dava açıldı ve memuriyetten ihraç edilme ihtimalim var. İhraç edilirsem emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alabilir miyim? Ertun BOY

Cevap: Emekli olmak için; 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 44 yaş şartlarına tabisiniz. Aranan şartları sağladığınızdan istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz. İhraç edilseniz bile emekli olabilir ve hizmet birleştirmeden sadece Emekli Sandığı’na tabi hizmetinizle emekli olacağınızdan emekli ikramiyenizi de alabilirsiniz.