02 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.35 EURO 10,3190 0.11
USD 8,8540 -0.38 ALTIN 501,020 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Memur Haberleri »
  • Memuriyete geçen uzman çavuşlar ek göstergeden yararlanabilecek mi? İşte Cumhurbaşkanlığı görüşü!

Memuriyete geçen uzman çavuşlar ek göstergeden yararlanabilecek mi? İşte Cumhurbaşkanlığı görüşü!

02 Ekim 2021 Cumartesi - 12:12 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 12:12

Memuriyete geçen uzman çavuşlar hakkında Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görüş bildirdi. Cumhurbaşkanlığı, uzman erbaşların kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldıktan sonra başka kamu kurumlarına geçiş yapmaları halinde ek gösterge düzenlemesinden yararlanmalarının mümkün olmadığına yönelik görüş bildirdi.


Daha önce 7281 sayılı Kanunla 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda düzenleme yapılarak bir takım mali haklarında düzenlemeler yapılmıştı. Konulan geçici hükümle de yasal uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde müracaat edenlerin aylıklarının anılan düzenlemeye göre düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştı.
 
3269 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle sözleşmesini feshederek, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrolarına geçenler de mezkur düzenlemeden yararlanmak için kurumlarına başvurularda bulunmuştu.
 
MEMURİYETE GEÇEN UZMAN ÇAVUŞLAR EK GÖSTERGEDEN FAYDALANABİLECEK Mİ? 
 
Konu hakkında Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden verilen görüşte, anılan düzenlemenin emekli aylığına hak kazandığı tarihte Milli Savunma Bakanlığı, TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilenleri kapsadığı, kendi isteğiyle ayrılarak 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrolarına geçenlerin yararlanmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir.
 

ETİKETLER

Memuriyete geçen uzman çavuşlar ek gösterge Cumhurbaşkanlığı memur kadroları Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Milli Savunma Bakanlığı TSK Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaşlar uzman çavuşlar kendi istekleriyle görevlerinden ayrılan uzman çavuşlar 657 sayılı Kanun 7281 sayılı Kanun Uzman Erbaş Kanunu mali haklar yasal uygulama 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi emekli aylığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.