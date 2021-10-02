Memuriyete geçen uzman çavuşlar ek göstergeden yararlanabilecek mi? İşte Cumhurbaşkanlığı görüşü!

Memuriyete geçen uzman çavuşlar hakkında Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görüş bildirdi. Cumhurbaşkanlığı, uzman erbaşların kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldıktan sonra başka kamu kurumlarına geçiş yapmaları halinde ek gösterge düzenlemesinden yararlanmalarının mümkün olmadığına yönelik görüş bildirdi.

Daha önce 7281 sayılı Kanunla 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda düzenleme yapılarak bir takım mali haklarında düzenlemeler yapılmıştı. Konulan geçici hükümle de yasal uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde müracaat edenlerin aylıklarının anılan düzenlemeye göre düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştı.

3269 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle sözleşmesini feshederek, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrolarına geçenler de mezkur düzenlemeden yararlanmak için kurumlarına başvurularda bulunmuştu.

MEMURİYETE GEÇEN UZMAN ÇAVUŞLAR EK GÖSTERGEDEN FAYDALANABİLECEK Mİ?