Memuriyet, engelli maaşı... Akılalmaz olay! İdrar çetesi çökertildi!

Kamuda iş imkanı ve engeli maaşına kadar birçok imkanlardan faydalanıyorlardı. İdrar çetesi şok etti. Herhangi bir hastalığı olmayan şahıslara, gerçek hasta olan kişilerin kan ve idrar tetkiklerini kullanarak, para karşılığında engelli raporu çıkartan, 23 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüphelilerin çıkarttıkları raporları kullanarak, kamu kurumlarına engelli kontenjanında işe girdikleri, engelli maaşı aldıkları, devletin her türlü imkanında faydalandıkları belirtildi. Şüphelilerden Songül T., ifadesinde, başka şahıslara ait idrarın bulunduğu bidona, kendisine ait barkodun yapıştırıldığını “tahlile bu idrarı vereceksin” denildiğini söyledi.

Dava dosyasına göre, 2016 yılında, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastane sinde, bazı kişilerce, para karşılığında Sahte Rapor çıkartıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, söz konusu hastanede “hiçbir hastalığı olmayan kişilere, gerçek hasta olan şahısların kan ve idrar tetkikleri kullanılarak, malul raporu çıkartıldığı” tespit edildi.

23 KİŞİYE DAVA

Hürriyet'ten Hasan Benli'nin haberine göre; gözaltına alınan 3 şüpheli 18 Haziran 2021 tarihinde tutuklandı. Savcılık, soruşturmayı 30 Eylül tarihinde tamamlayarak, 3’ü tutuklu toplam 23 şüpheli hakkında “Resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri suretiyle dolandırıcılık” suçundan Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesine dava açtı. Alınan sahte raporlar da karşılaştırmak amacıyla başka hastaneye gönderildi. Kendisine yüzde 57 oranında malul raporu verilen şüpheli Yavuz E.’nin engel oranının yüzde “0” olduğu, şüpheli Ömer G.’in de yüzde 66 oranında engel raporunun da yüzde “0” olduğuna dikkat çekildi.

TAHLİLE BAŞKASININ İDRARINI VERDİM

Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, Hastane içerisinde kan ve idrar değiştirme işlerini, hastanede sekreter olarak görev yapan sanık Ayşe A.’ya yaptırıldığı belirtildi. Sahte rapor almak isteyen kişilerin, 7 bin TL ile 13 bin TL arasında, şüphelilere para ödedikleri de anlatıldı. Sahte rapor alan şüphelilerden Songül T., ifadesinde, başka şahıslara ait idrarın bulunduğu bidona, kendisine ait barkodun yapıştırıldığını “tahlile bu idrarı vereceksin” denildiğini belirtti. Songül T., şüphelilere sahte rapor için 7 bin TL para verdiğini de itiraf etti. Sahte rapor alan Engin K. da muayene olmak için hastaneye gittiğinde Ayşe A. ile tanıştığını kendisini 7 bin TL karşılığında “sana engelli raporu alalım emekli ol” dediğini iddia etti.

SAHTE RAPORLA İŞE GİRDİLER

İddianamede, şüphelilerin, sahte engelli raporu alan kişilere işe sokma vaadinde bulunulduğu, rapor alan kişilerin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde şef olarak çalışan ve Trafik kazasında hayatını kaybeden Nazif Y. aracılığıyla ile irtibatlandırılarak, gerçek engelli raporu alıp işe girmek isteyenlerin önüne geçirilerek işe sokuldukları anlatıldı. Sahte rapor alan kişilerin söz konusu raporu kullanarak devletin her türlü imkanlarından faydalandıkları, devleti zarar uğrattıkları ifade edildi. Sahte raporu, 7 bin TL karşılığında alan şüphelilerden Osman K., engelli kadrosunda işe girdiğini söyledi.

İddianameyi kabul eden mahkeme 8 Ekim tarihinde, tutuklu 3 sanığın kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle, tutukluluk halinin devamına, hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı uygulanan sanık Ayşe A. ve diğer şüpheliler hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmetti. Sanıkların Aralık ayında hakim karşısına çıkmasına karar verildi.