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Memura müjde üstüne müjde! Memurlar ek kaç lira alacak? İşte memurun zam dışında alacağı ekstra ücretler...
Memura onlarca müjde! Memura ek ücret yağıyor. Hangi memur ek kaç lira alacak? Hükümet ve memur sendikaları arasında gerçekleştirilen 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunda memur maaşına zam yapıldı. Ancak memurlar maaş zammı dışında onlarca ekstra ücret almaya daha hak kazandı. Milyonlarca memuru kapsayan ekstra ücret ödemesi Memur-Sen tarafından madde madde açıklandı. İşte milyonlarca memuru ilgilendiren onlarca ek ücret ödemesi...
Memurları ilgilendiren son dakika ekstra ödeme açıklaması. Hükumet ile memur sendikaları arasında gerçekleştirilen 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunda memur maaş zammı dışında başka kazanımlar da elde edildi. Memur Sen bu kazanımları maddeler halinde yayınladı. Toplu sözleşmelere imza koyan Memur Sen konfederasyonu, sözleşmedeki kazanımlara ilişkin olarak 42 maddelik bir açıklamayı sosyal medya hesabından yayımladı. İşte o açıklama: