Memura ihraç, istifa, vefat halinde emeklilik ikramiyesi ödenir mi? Nereye başvuru yapılır?

1 Ekim 2008’den önce memur olan ‘sadece memuriyet hizmeti’ bulunanların; görevden çıkarma (ihraç), emeklilik, istifa, vefat veya başka nedenlerle görevden ayrılmalarında kendilerine veya hak sahibi dul ve yetimlerinden aylık bağlanan veya toptan ödeme yapılanlara memuriyette geçen süreleri için emeklilik ikramiyesi ödeniyor. Peki, Emekli ikramiyesi için nereye başvurmak gerekiyor? İşte detaylar...

Memurun emekli ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) ödenir ve daha sonra SGK tarafından memur un çalıştığı kamu kurumundan tahsil edilir. İşçinin kıdem tazminatı işverence ödenir. Memurun emekli ikramiyesi ile işçilere kıdem tazminatı verilmesinde en önemli fark; memurun emeklilik ikramiyesi emekli aylığı bağlandığında ödenmesine karşın, işçiye emekli olma dışında, çeşitli hal ve durumlarda da (işten atılma, haklı fesih gibi) kıdem tazminatı ödenebiliyor.

1 Ekim 2008’den önce memur olan ‘sadece memuriyet hizmeti’ bulunanların; görevden çıkarma (ihraç), emeklilik, istifa, vefat veya başka nedenlerle görevden ayrılmalarında kendilerine veya hak sahibi dul ve yetimlerinden aylık bağlanan veya toptan ödeme yapılanlara memuriyette geçen süreleri için emeklilik ikramiyesi ödeniyor.

İHRAÇ EDİLEN MEMURUN EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİYOR?

Posta Gazetesi'nden Ekrem Sarısu, okuyucusunun sorusuna şu şekilde açıklama getirdi:

Soru: 31 Temmuz 2021 tarihli yazınızı okudum. ‘1 Ekim 2008’den önce memur olanlar görevinden istifa ettiğinde emekli olduktan sonra memuriyette geçen süreleri için emeklilik ikramiyesi ödeniyor’ demişsiniz. Bu konuda nasıl ve nereye müracaat etmemiz gerekiyor? k Ferhat VARAN

Cevap: 1 Ekim 2008’den önce memur olarak göreve başlamış ve istifa etmiş olsanız da daha sonra sadece memuriyet hizmetinizle emekli olmuş ve emekli ikramiyeniz ödenmemişse, memuriyet sürenize ilişkin emekli ikramiyenizin ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmanız gerekir.