Memura güzel haber! Büyük fırsat

Memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları en geç 3 yılda bir yapılacak. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, görevde yükselme sınavlarının keyfi hale geldiğini, bazı kamu kurumlarının bu sınavları 10 yıldır yapmadığına dikkat çekerek, “En geç 3 yılda bir yükselme sınavı yapılmasına karar verildi. 2 yılda bir de yapılabilecek ama 3 yılı geçmeyecek” diye konuştu. İşte ayrıntılar...