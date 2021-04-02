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Memura güzel haber! Büyük fırsat

Milyonlarca memur için güzel haber geldi. Memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları artık 3 yıl içerisinde bir kez mutlaka yapılacak. Böylece memurların görevde yükselme sınavları keyfi hale gelmeyecek.

Memura güzel haber! Büyük fırsat
Memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları en geç 3 yılda bir yapılacak. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, görevde yükselme sınavlarının keyfi hale geldiğini, bazı kamu kurumlarının bu sınavları 10 yıldır yapmadığına dikkat çekerek, “En geç 3 yılda bir yükselme sınavı yapılmasına karar verildi. 2 yılda bir de yapılabilecek ama 3 yılı geçmeyecek” diye konuştu. İşte ayrıntılar...
 
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