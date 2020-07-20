Memura farklı maaş! Temmuz zammı ile ödemeler başladı!

Milyonlarca memurun beklediği haber geldi. Enflasyon farkıyla Temmuz zamları yüzde 5.75’e çıkan memurlar, zamlı maaşlarını aldı. Sözleşmelilere de yüzde 5.75 zam yapılırken; 14 günlük fark tutarları da ödendi.

Memurların, sözleşmelilerin Temmuz zammı yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e ulaşırken, zamlı ödemeler haftaya yapılıyor. Memur maaş katsayısı yüzde 5.75 artırılırken, buna bağlı olarak hem aylıklar hem de aile yardımı gibi nakdi yardımlar yükseldi.

Ayın 15'inde maaşlarla birlikte 1 Temmuz-14 Temmuz arasındaki 14 günlük fark tutarları da ödendi. Aylık katsayısı 0,154461, taban aylık katsayısı 2,417699 olarak belirlendi.

Sözleşmeli personelin taban ve tavan ücretleri de yüzde 5.75 oranında yükseldi. Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların brüt sözleşme ücretleri de aynı oranda yükseldi. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 8 bin 454 liraya yükseldi.