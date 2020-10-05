Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? Son 3 aylık enflasyon verilerine göre memura verilecek enflasyon farkı zam tahmini…

TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamlara göre, tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 0.97, yıllık yüzde 11.75 arttı. Beklenti ise aylık yüzde 1.3, yıllık 12.1 olmuştu. Beklentilerin altında kalan enflasyon rakamlarında giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 0.03 geriledi. Eylül ayında en yüksek artış yüzde 3.02 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 11.32 olarak gerçekleştiği enflasyon rakamlarında Yıllık en düşük artış yüzde 0,68 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşirken en yüksek artış yüzde 25.17 ile çeşitli mal ve hizmetler kaleminde oldu. Peki, Memura enflasyon farkı ne kadar? İşte Memura enflasyon zammı tahmini…

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti. Enflasyon memur zammı belli oldu mu? Enflasyon farkı tahmini…

MEMURA ENFLASYON FARKI

3 aylık enflasyon yüzde 2,44 oldu. Gelecek 3 ayda enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşılan miktarda memurlar zam alacak.

İkinci 6 ay için Temmuz'da enflasyon yüzde 0,58 Ağustos'ta yüzde 0,86, Eylül'de de yüzde 0,97 arttı

Memurlar, 2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4 zammın yanında yüzde 1,75'de enflasyon farkı almıştı.

2020 yılının ikinci altı ayı için de memurlar yüzde 4 zam aldı. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında açıklanan enflasyon rakamları toplamı yüzde 2,44 oldu. Ekim, Kasım ve Aralık ayı ile beraber oluşacak enflasyon yüzde 4'ü aşması durumunda memurlar, aşan miktarda, enflasyon zammı alacak