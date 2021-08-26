Memura çifte müjde! Kadro ve zam...

Memurları ilgilendiren son dakika açıklaması! Pazartesi günü imzalanan toplu sözleşmeden 523 bin sözleşmeli memura kadro, 1.5 milyon kamu çalışanına da 3600 ek gösterge müjdesi çıktı. 2013'ten bu yana gündemde olan sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek. İşte memur sözleşmesine ilişkin son dakika haberinin tüm ayrıntıları...