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Memura çifte müjde! Kadro ve zam...
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Son dakika gelişmesi! Memura kadro ve ek gösterge müjdesi. Hali hazırda kamuda 3+1 modeliyle çalışan sözleşmeli memurlar bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle, 4 yılını dolduran sözleşmeliler kadroya geçebilecek. İller arası tayin, sağlık durumu tayini, görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi bazı özlük haklarında da kısıtlamalar vardı. Çalışmayla 4 yıl sonra kadroya geçecek olan memurun, tüm özlük haklarına da kavuşacağı öngörülüyor. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. 1.5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak. Ek gösterge artışıyla emekli aylıkları ve ikramiyelerinin yüzde 22 ila 25 artması bekleniyor.
Memurları ilgilendiren son dakika açıklaması! Pazartesi günü imzalanan toplu sözleşmeden 523 bin sözleşmeli memura kadro, 1.5 milyon kamu çalışanına da 3600 ek gösterge müjdesi çıktı. 2013'ten bu yana gündemde olan sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek. İşte memur sözleşmesine ilişkin son dakika haberinin tüm ayrıntıları...