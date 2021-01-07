Zam oranları netleşti! Kim ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca memur ocak zammını bekliyordu. Zam oranı netleşti. Memurlara 7.33 yapıldı. Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. Zam sonrası kim ne kadar maaş alacak. Memurlar 2021 ile birlikte aylık net gelirlerini merak ediyor.

Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte görevdeki memur ların da zam oranı netleşti. Buna göre memurlar, 2021’in ocak ayında maaşlarını yüzde 7.33 zamlı alacaklar. Hürriyet'ten Noyan Doğan memur maaşlarını yazdı. İşte Doğan'ın yazısı...

Görevdeki memurlar da emekliler gibi senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplusözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar bu yılın başında yüzde 3 zam alacaklar, geçmiş 6 aya ait enflasyonun da yüzde 4’ü aşması halinde aradaki fark maaşa yansıyacak. Açıklanan enflasyon rakamına göre de bu yılın ocak-haziran döneminde görevdeki memurlar maaşlarını yüzde 7.33 zamlı alacak.

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