Memur zammı teklifi 2022-2023! Memur zammı ne zaman belli olacak, memur zam teklifi bugün mü açıklanacak, hükümetin ve sendikaların zam teklifi ne?

Memur maaş zammı belli oldu mu? Memur ve memur emeklisi merakla zam görüşmesinin sonuçlanmasını bekliyor. Tarafların bugün yapacağı görüşmede hükümet memur zammı teklifini verecek. Peki, Memur zammı ne zaman belli olacak, açıklanacak? Memur zammı teklifi 2022-2023…

Memur zammı teklifi ne zaman açıklanacak, hükümetin teklifi ne zaman belli olacak? sorularına merakla yanıt aranıyordu. Milyonlarca memuru ve memur emeklisini ilgilendiren 6'ıncı dönem toplu sözleşme sürecinde taraflar bugün ikinci kez masaya oturacak. 2 yıllık dönemi ilgilendiren görüşmelerde maaş zammı dışında sosyal haklar belirlenecek. Memur zammı ne zaman belli olacak, memur zam teklifi bugün mü açıklanacak, hükümetin ve sendikaların zam teklifi ne? İşte Memur zammı teklifi 2022-2023…

SENDİKALARIN MEMUR ZAM TALEPLERİ

İlk görüşmede hükümet ile sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nınev sahipliğinde bir araya geldi. Yetkili sendika Memur-Sen taleplerini 91 maddede iletti. 2022 yılı için yüzde 21 oranında zam talebinde bulundu. Bu talep 2023 yılı için yüzde 17 oldu.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR NOKTADA MESELEYİ ELE ALACAĞIMIZI BELİRTMEK İSTERİM"

Bilgin, toplu sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada “Toplu sözleşmeler demokratik toplumlarda devlet ile toplum arasındaki bağları güçlendiren kurumsal yapılardır. Toplu sözleşmenin, tarafları daha ileri düzeyde dayanışma ve bütünleşmeye götürmesini temenni ediyorum. Bu bütünleşmenin sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşmayla neticelenmesi hepimizin idealidir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim.” Dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecinin sadece ücretleri artıran bir mekanizma olmadığını söylerken Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise adil bir gelir dağılımı istediklerini belirtti.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.