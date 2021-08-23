Memur zammı ne zaman açıklanacak? Memur zam görüşmelerinde son durum ne?

Milyonları ilgilendiriyor... Gözler memur zammı görüşmelerine çevrildi. Toplu Sözleşme zam görüşmeleri devam ediyor. Memur zam teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından sonra netlik kazanacak. Memur zam pazarlığında sendikaların 600 TL seyyanen zam ve 2022'de yüzde 21 zam teklifine hükümet, 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 şeklinde teklif sunmuştu. Peki, Memur zammı ne zaman açıklanacak? Memur zam teklifi saat kaçta açıklanacak? Memur zam görüşmelerinde son durum ne? Memur maaş zammı 2022 ne kadar olacak? İşte Memur toplu sözleşme görüşmeleri 2021 detayları...

Memur zammı için gözler hükümet ve sendikalar arasında imzalanacak Toplu Sözleşme'ye çevrildi. Memur zam teklifinde sendikalar ve hükümet tekliflerini sundu. Milyonlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarına kilitlendi. Peki, Memur zammı ne zaman açıklanacak? Memur zam teklifi saat kaçta açıklanacak? Memur zam görüşmelerinde son durum ne? Memur maaş zammı 2022 ne kadar olacak? İşte Memur toplu sözleşme görüşmeleri 2021 detayları...,

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur zam pazarlığında 2022 memur maaş teklifinin bugün 14:30 itibariyle anlaşmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor. 3600 ek gösterge, sözleşmeliler, aile yardımı, 4C’lilere ek ödeme anlaşılan başlıklar arasında bulunuyor.

3600 EK GÖSTERGE DE KONUŞULDU

Edinilen bilgilere göre, toplu sözleşme görüşmeleri gece geç saatlere kadar sürdü. Bilgi veren yetkililer de, ek ödeme ve diğer ödemelerle birlikte alınan zammın yüzde 19’lara yaklaştığını belirtirken, “Seyyanen zam değil, oransal zamlar üzerinden görüşmeler sürdü. Yüzde 95 oranında anlaşma tamam... Yine de son dakikaya kadar beklemek gerekir” görüşünü dile getirdi. Masada anlaşılan konuların başında 3600 ek gösterge geldi. Buna göre gelecek yıl içinde bu konuda çalışma yapılacak ve hayata geçirilecek. Benzer bir şekilde sözleşmelilerle ilgili çalışmaların da gelecek yıl içinde tamamlanması konusunda mutabakata varıldı. Aile yardımlarındaki iyileştirmede de bir orta nokta bulunduğu ifade edilirken, 4C’lilere ek ödemeler konusunda da sonuç alındığı kaydediliyor. 4C’lilere yapılacak ek ödemenin 260 TL seviyesinde olacağı belirtiliyor.

NİHAİ KARAR VERİLECEK

Memurlarla ilgili toplu sözleşme görüşmeleri yasa gereği dün gece 24.00’de bitti. Ağustos ayı başında başlayan görüşmelerde bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak teklif getirdi ve taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talep etti. Hükümetin ilk teklifi ise 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları oldu. 12 Ağustos’ta açıklanan hükümet teklifinin ardından da sendikalarla Çalışma Bakanlığı arasında müzakere süreci devam etti.

Taraflar arasında bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı ağustos ayı içerisinde verecek.